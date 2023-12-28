Названа реальная опасность черных дыр для Земли

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Черные дыры, представленные в СМИ и литературе как опасные космические объекты, на самом деле не представляют значительной угрозы для Земли. Несмотря на свою огромную массу и силу притяжения, черные дыры не являются основным источником опасности из-за двух ключевых причин.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Во-первых, столкновение с любым космическим объектом, даже менее массивным, чем черная дыра, может привести к исчезновению жизни на Земле. Таким образом, опасность не зависит от типа объекта.

Во-вторых, черные дыры маловероятно подкрадутся к Земле из-за своей массы. Они действуют гравитацией на внешние объекты, изменяя их движение долгое время, прежде чем произойдет какое-либо влияние. На данный момент Земля спокойно вращается вокруг Солнца, без угрозы со стороны черных дыр, сообщает EDUCON.BY.

Важно отметить, что черные дыры формируют законы движения других тел в космосе, создавая устойчивые орбиты. Наблюдение и отслеживание астероидов, более реальной угрозы, активно проводится учеными, разрабатываются методы изменения траекторий и предпринимаются усилия для защиты Земли от столкновений с ними.

Таким образом, основной фокус на защите от космических угроз должен быть сосредоточен на меньших объектах, например, астероидах, в отличие от черных дыр или звезд. Ученые активно занимаются этой проблемой, и значительные успехи ожидаются в ближайшие десятилетия.