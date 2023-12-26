Ученые создали шлем для чтения мыслей людей с помощью ИИ

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Университета Технологии Сиднея (UTS) добились значительного успеха, представив портативную неинвазивную систему, способную декодировать мысли человека и преобразовывать их в понятный текст.

Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0

Инновационная технология, названная DeWave, использует электроэнцефалограмму (ЭЭГ), регистрирующую электрическую активность мозга через кожу головы при помощи специальной кепки.

В процессе исследования, возглавляемого профессором Лином, участники эксперимента молча читали текст, и система анализировала и интерпретировала сигналы ЭЭГ, обучаясь выявлять уникальные характеристики мозговой активности, сообщает PlanetToday.

Эта инновационная технология, обученная на обширных объемах данных, переводит мозговые сигналы в понятные слова и предложения, что обещает значительное улучшение качества жизни людей с физическими ограничениями в общении. DeWave открывает новые горизонты для будущего, где общение становится более доступным и интуитивно понятным для всех.