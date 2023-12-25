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Назван диагноз, являющийся предвестником ранней смерти от болезней сердца

1:30
Наука

Новое исследование, проведенное экспертами из Китая и Австралии, обнаружило до сих пор недооцененный маркер повышенного риска преждевременной смерти при наличии сердечно-сосудистых патологий.

Назван диагноз, являющийся предвестником ранней смерти от болезней сердца
Фото: openverse.org by Tavin's Origami is licensed under CC BY 2.0.

Как сообщает British Journal of Ophthalmology, в рамках поиска предвестников сердечно-сосудистых заболеваний и связанных с ними угроз, исследователи проанализировали показатели здоровья более семнадцати тысяч американцев старше сорока лет.

Из общего числа участников эксперимента, составившего около четырех тысяч человек, более 11 процентов умерли, имея анамнез по удалению катаракты.

Исследование подтвердило, что у людей с диагнозом катаракты риск преждевременного ухода от сердечно-сосудистых заболеваний выше на 36% по сравнению с теми, у кого таких проблем не выявлено.

Ученые отмечают взаимосвязь этих факторов: катаракта является дегенеративным заболеванием, которое усиливается с возрастом, так же, как и сердечно-сосудистые заболевания.

Депрессия также является дополнительным фактором риска, часто сопутствующим катаракте. Депрессивный синдром способствует увеличению вероятности сердечных заболеваний.

Также стоит отметить, что поздний ужин после 21 часа может стать провокатором инсульта и инфаркта. Специалисты предупреждают, что эта привычка оказывает более сильное воздействие на женщин.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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