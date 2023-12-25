В Германии ученые обнаружили свиток с призывом демонов

0:58 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе строительных работ в городе Росток, Германия, была сделана уникальная находка — свернутый лист свинца, обнаруженный на месте старой выгребной ямы. Археологи, развернув его, обнаружили, что он был буквально усыпан надписями, выполненными готическим шрифтом.

Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Эксперты, занимавшиеся расшифровкой текста, пришли к выводу, что это могла быть настоящая табличка проклятий. Согласно тексту, неизвестный создатель проклял женщину по имени Талеке и мужчину Хинрика, призывая демонов Берита и Вельзевула, сообщает "GISMETEO".

Подобные артефакты известны с древности и использовались в Риме и Греции с VIII века до н. э. по VI век до н. э. Однако археолог, руководивший раскопками, утверждает, что находка в Германии может быть датирована XV веком, что делает ее по-настоящему уникальной.