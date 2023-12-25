В ходе строительных работ в городе Росток, Германия, была сделана уникальная находка — свернутый лист свинца, обнаруженный на месте старой выгребной ямы. Археологи, развернув его, обнаружили, что он был буквально усыпан надписями, выполненными готическим шрифтом.
Эксперты, занимавшиеся расшифровкой текста, пришли к выводу, что это могла быть настоящая табличка проклятий. Согласно тексту, неизвестный создатель проклял женщину по имени Талеке и мужчину Хинрика, призывая демонов Берита и Вельзевула, сообщает "GISMETEO".
Подобные артефакты известны с древности и использовались в Риме и Греции с VIII века до н. э. по VI век до н. э. Однако археолог, руководивший раскопками, утверждает, что находка в Германии может быть датирована XV веком, что делает ее по-настоящему уникальной.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.