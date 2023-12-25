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Ученые обнаружили изменения структуры сердца при гипертонии во время беременности

1:08
Наука

Исследование, опубликованное в научном журнале Hypertension, выявило, что гипертония, возникающая во время беременности, может привести к стойким изменениям в структуре и функции сердца у женщин.

Ученые обнаружили изменения структуры сердца при гипертонии во время беременности
Фото: Нейросеть Шедеврум

Более пяти тысяч латиноамериканских участниц исследования, перенесших по крайней мере одну беременность, подтвердили, что у тех, кто сталкивался с повышенным кровяным давлением во время беременности, после десяти лет наблюдались серьезные изменения. Эти изменения включали утолщение стенки сердца, аномальную геометрию левого желудочка и сниженную фракцию выброса, сообщает "Газета.Ru".

Преэклампсия, возникающая у 3-7% женщин после 20 недель беременности, сопровождается повреждением почек, выявляемым по наличию белка в моче, и может привести к судорогам, отекам и полиорганной недостаточности. Исследование подчеркивает важность проведения исследований по профилактике и лечению преэклампсии, учитывая выявленные долгосрочные последствия этого состояния.

 
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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