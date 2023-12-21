Нарколог Клименко нашла связь между повреждениями мозга и алкоголем

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

По мнению нарколога Татьяны Клименко, даже небольшие количества алкоголя представляют собой яд для организма. Согласно ее утверждению, не существует безопасной дозы алкоголя.

Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Клименко подчеркнула, что с увеличением дозы алкоголя возрастает риск негативного воздействия на мозг. Существует научно подтвержденная связь между употреблением алкоголя и развитием некоторых видов рака, включая рак груди. Многие ошибочно считают, что алкоголь может быть эффективным средством от простуды. По мнению специалиста, употребление алкоголя в случае заболевания или появления проблем может свидетельствовать о наличии патологической зависимости.

Профессор также рекомендует воздержаться от приобретения детского шампанского на праздники для детей. Это может стать своеобразным "зеленым светом" для незрелого организма в отношении употребления алкоголя в будущем. Также ошибочным является мнение о том, что даже небольшая доза алкоголя не оказывает влияния на организм.