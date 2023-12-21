Нарколог Клименко нашла связь между повреждениями мозга и алкоголем

По мнению нарколога Татьяны Клименко, даже небольшие количества алкоголя представляют собой яд для организма. Согласно ее утверждению, не существует безопасной дозы алкоголя.
Клименко подчеркнула, что с увеличением дозы алкоголя возрастает риск негативного воздействия на мозг. Существует научно подтвержденная связь между употреблением алкоголя и развитием некоторых видов рака, включая рак груди. Многие ошибочно считают, что алкоголь может быть эффективным средством от простуды. По мнению специалиста, употребление алкоголя в случае заболевания или появления проблем может свидетельствовать о наличии патологической зависимости.
Профессор также рекомендует воздержаться от приобретения детского шампанского на праздники для детей. Это может стать своеобразным "зеленым светом" для незрелого организма в отношении употребления алкоголя в будущем. Также ошибочным является мнение о том, что даже небольшая доза алкоголя не оказывает влияния на организм.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".