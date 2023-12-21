Астрофизики вычислили точку невозврата глобального потепления на Земле

С определённого момента глобальное потепление на Земле лавинообразно ускорится и превратит её в безжизненный ад наподобие Венеры. Французские и швейцарские учёные вычислили эту точку невозврата. Результаты их исследования вышли в Astronomy and Astrophysics.

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Парниковый эффект — явление необходимое для жизни на нашей планете, но его чрезмерная интенсивность может эту самую жизнь погубить, предупреждают астрофизики.

Стараниями человечества в атмосфере стремительно накапливается углекислый газ — главная причина парникового эффекта. Температура растёт, океаны испаряются, воздух насыщается влагой, и это приводит к ещё большему нагреву.

Точкой невозврата станет снижение уровня Мирового океана на 10 метров. Такое количество испарившейся воды создаст плотную облачность в верхних слоях атмосферы, как на Венере, и тепло совсем перестанет улетучиваться в космос. Температура быстро превысит 500 °C, а когда все моря окончательно высохнут — всего через несколько сотен лет — достигнет 1500 °C.

Риск такого апокалиптического сценария гораздо выше, чем кажется. Земля уже могла превратиться в безжизненный ад на ранних этапах своего развития, но влага успела сконденсироваться до того, как Солнце как следует раскочегарилось.

Учёные назвали критическим подъём средней температуры на 1,5-2 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом, а это уже случилось. Теперь даже незначительный скачок солнечной активности может запустить необратимые процессы.

К слову, астрофизики изучали климатические изменения на Земле не только для того, чтобы предотвратить катастрофическое развитие событий (с большой вероятностью тут уже всё безнадёжно), а чтобы понять, возможна ли жизнь где-то на экзопланетах.

Поверхность Венеры