Экономист Белоусов раскрыл, чему СВО научило правительство

Your browser does not support the audio element.

Замгендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов подчеркнул в интервью URA.RU, что специальная военная операция подчеркнула важность качественной системы образования, особенно в области естественно-технического направления.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.