Экономист Белоусов раскрыл, чему СВО научило правительство

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Замгендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов подчеркнул в интервью URA.RU, что специальная военная операция подчеркнула важность качественной системы образования, особенно в области естественно-технического направления.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Белоусов отметил, что опыт периода специальной военной операции подчеркнул ценность собственного производства, поддержку высокотехнологичных отраслей и интерес молодежи к инженерным наукам. Важным стало сохранение и воспроизводство потенциала в этой области.

Эксперт подчеркнул, что определенные отрасли, такие как IT, изначально строились на импортозамещении, но в результате осознано, что важно иметь базовый набор собственных решений параллельно с заимствованиями.

Белоусов также поделился опытом масштабирования и адаптации пандемийного опыта в развитии производственных цепочек во время специальной военной операции. Аналогичный подход применяется к авиаотрасли, где задачи решаются последовательно и по цепочке для обеспечения бесперебойного производства.