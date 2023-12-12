В России запустили производство материнских плат на отечественных процессорах

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" компания "Некс-Т" под руководством министра правительства Москвы и главы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского успешно разработала и начала производство материнских плат с поддержкой отечественных процессоров.

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Ежемесячно резидент ОЭЗ "Технополис Москва" выпускает более 45 различных типов устройств объемом до 4 тысяч единиц, включая универсальные материнские платы, спроектированные для использования в различных устройствах, таких как дисплеи, сенсорные панели, настольные моноблоки и телевизоры. Эти платы ориентированы на работу с отечественными процессорами "Элвис" и "Байкал", сообщают РИА Новости.

Компания "Некс-Т" уже запустила производство материнских плат в Зеленограде, и планирует разместить значительную часть производства на площадке "Печатники" в следующем году, ожидая высокий спрос на отечественные материнские платы. Генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев отметил, что компания стремится удовлетворить собственные потребности и предложить новинки на рынке. В планах компании — выпуск около 30 тыс. экземпляров в следующем году для внутренних нужд.