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В России запустили производство материнских плат на отечественных процессорах

1:23
Наука

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" компания "Некс-Т" под руководством министра правительства Москвы и главы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского успешно разработала и начала производство материнских плат с поддержкой отечественных процессоров.

В России запустили производство материнских плат на отечественных процессорах
Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0. by Free public domain CC0 image.

Ежемесячно резидент ОЭЗ "Технополис Москва" выпускает более 45 различных типов устройств объемом до 4 тысяч единиц, включая универсальные материнские платы, спроектированные для использования в различных устройствах, таких как дисплеи, сенсорные панели, настольные моноблоки и телевизоры. Эти платы ориентированы на работу с отечественными процессорами "Элвис" и "Байкал", сообщают РИА Новости.

Компания "Некс-Т" уже запустила производство материнских плат в Зеленограде, и планирует разместить значительную часть производства на площадке "Печатники" в следующем году, ожидая высокий спрос на отечественные материнские платы. Генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев отметил, что компания стремится удовлетворить собственные потребности и предложить новинки на рынке. В планах компании — выпуск около 30 тыс. экземпляров в следующем году для внутренних нужд.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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