На Rostelecom Tech Day презентовали отечественную ОС «Аврора» 5.0

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Операционная система "Аврора" впервые была представлена публике на конференции Rostelecom Tech Day, сообщает ixbt. com. Речь идёт о пятой версии отечественной операционной системы. Презентация была проведена компанией "Открытая мобильная платформа". Отмечается, что она ведёт разработку системы.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Как сообщает информационный портал, новое поколение операционных систем оснащено полностью переработанными интерфейсами, а также жестовым управлением.

В целом в "Авроре" 5.0 введено не мало изменений, они повышают функцианальность устройств.

Гендиректор ОМП Павел Эйгес дал комментарий в интервью порталу, в котором стало известно о том, что ОС разрабатывалась два года, в неё было вложено множество сил.

"Аврора" 5-й версии — это прорыв в корпоративной офисной мобильности. Доверенные мобильные технологии "Авроры" прямо сейчас готовы для использования офисными сотрудниками в их повседневных задачах.

Планируется, что первые устройства на основе "Авроры" 5.0 станут доступны в 2024 году — как смартфоны, так и планшеты. Причём их можно будет купить в простых розничных магазинах" — рассказал Эйгес.

Отмечается, что в ноябре интерфейсы "Авроры" 5.0 были представлены экспертам на конференции Mobius Autumn 2023. Презентация для разработчиков прошла в Петербурге.

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