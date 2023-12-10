Канадские археологи нашли тираннозавра с двумя детенышами в желудке

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Канадские ученые обнаружили останки молодого тираннозавра в провинции Альберта, в желудке которого находились два динозавра-детеныша. Эта уникальная находка стала первым случаем в истории, когда ученым удалось изучить содержимое желудка древнего хищника. Палеонтологи подчеркивают исключительность открытия, поскольку останки детенышей, обнаруженных в животе тираннозавра, оказались самыми полными на данный момент скелетами птицеподобных динозавров рода Citipes.

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Эти результаты исследования считаются ключевыми для получения новых данных о поведении и роли тираннозавров в экосистеме. Одним из выводов ученых является то, что молодые тираннозавры охотились на мелких динозавров, перемещающихся в одиночестве, в то время как взрослые нападали на целые группы травоядных сородичей, сообщает "Мир 24".

В другом исследовании, палеонтологи из Музея естественных наук Северной Каролины (США) выявили "сверхспособности" у ранее известного вида динозавра Thescelosaurus neglectus. Новые данные указывают на то, что этот динозавр мог вести подземный образ жизни, при этом его размер достигал 3,6 метра в длину, а вес составлял 340 кг.