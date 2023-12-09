Ученые рассказали, какое питание снижает риск развития диабета

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Соблюдение специальной противовоспалительной диеты, которая включает в себя употребление растительной пищи, рыбы и хлеба, связано с уменьшением риска развития диабета. Об этом свидетельствует исследование, проведенное учеными из Тяньцзиньского университета.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Согласно информации, опубликованной в BMC Medicine, в исследовании участвовали 142 271 человек, не страдающих диабетом. Из них 16 068 имели преддиабет, а 126 203 – обычный уровень сахара в крови. Ученые собрали данные о здоровье всех участников и также провели анкетирование для оценки их пищевых привычек. Всего добровольцы были наблюдаемы в течение 8,4 лет.

В результате развитие сахарного диабета было зафиксировано у 3 348 пациентов с нормальным уровнем глюкозы в крови и у 2 496 пациентов с преддиабетом. Ученые выяснили, что употребление 16 противовоспалительных продуктов (орехов, вегетарианских альтернатив белку, крахмала, хлопьев для завтрака, сыра, десертов, рыбы, вина, хлеба, фруктов, кондитерских изделий, овощей, супов, чая, соков и кофе) снижает риск развития диабета второго типа на 74% и 71% у здоровых людей, а также у добровольцев с преддиабетом.

Кроме того, такой род питания может защищать от диабета тех, кто имеет генетическую предрасположенность к этому заболеванию.

Также стало известно, что продукты, вызывающие воспаление – сливочное масло, мясные субпродукты, переработанное и красное мясо, мороженое, птица, шоколадные коктейли, низкокалорийные напитки, молоко, яйца и другие, увеличивают вероятность развития данного заболевания.