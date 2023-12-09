Иностранные учёные назвали главную угрозу человечества к 2050 году

К 2050 году мир ожидает серьезная угроза здоровью — хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), которая, по прогнозам, затронет 592 миллиона людей. Эти выводы сделаны на основе статистической модели ученых из Австралии, Великобритании, Индии, Канады, США и Южной Америки.
ХОБЛ, характеризующаяся стойким сужением дыхательных путей и трудностями с дыханием, станет ведущей причиной смертности и инвалидности в мире. Это прогрессирующее заболевание часто вызывается длительным воздействием негативных факторов, таких как курение, загрязнение воздуха и воздействие определенных химических веществ.
Симптомы включают одышку, хронический кашель и частые респираторные инфекции, которые постепенно ухудшают качество жизни пациентов.
Эффективные шаги включают в себя улучшение качества воздуха, программы по борьбе с курением и повышение общественной осведомленности о заболевании. Ключевым также является разработка новых методов лечения и профилактики, направленных на снижение риска возникновения ХОБЛ и улучшение прогнозов для тех, кто уже столкнулся с этим заболеванием.
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