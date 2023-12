Иностранные учёные назвали главную угрозу человечества к 2050 году

Your browser does not support the audio element.

К 2050 году мир ожидает серьезная угроза здоровью — хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), которая, по прогнозам, затронет 592 миллиона людей. Эти выводы сделаны на основе статистической модели ученых из Австралии, Великобритании, Индии, Канады, США и Южной Америки.

Фото: openverse by Free Public Domain Illustrations by rawpixel is licensed under CC BY 2.0