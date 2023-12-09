Специалисты из издания "БелНовости" предупредили, что выбор места для размещения Wi-Fi роутера существенно влияет на качество сигнала.
Рекомендуется устанавливать устройство на высоких точках, таких как поверхность шкафа, в помещении, где часто используется интернет.
Размещение на полу, в закрытых шкафах или рядом с микроволновой печью, компьютером и телевизором может вызвать проблемы со стабильностью сигнала.
Металлические и керамические предметы также могут поглотить Wi-Fi сигнал, поэтому рекомендуется избегать их близости к роутеру.
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