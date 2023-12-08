Ученые поделились, как повысить уровень жизни пожилых людей

Исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета, выявило, что недостаток физической активности может существенно снизить качество жизни у пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале BioMed Central (BMC).

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В эксперименте участвовали около полутора тысяч людей старше 60 лет. Ученые отслеживали данные о психическом и физическом состоянии добровольцев, а также измеряли их уровень повседневной активности с использованием акселерометров – устройств для измерения ускорения, работающих как датчики изменения положения объекта в пространстве. Наблюдение за участниками проводилось в течение шести лет.

С начала эксперимента у обоих полов было отмечено сокращение времени, затрачиваемого ежедневно на физическую активность, примерно на 24 минуты. Тем не менее те, кто поддерживал высокий уровень двигательной активности, сообщали о лучшем качестве жизни. Эта оценка формировалась на основе ответов на специализированные опросники, включающие вопросы о чувстве удовлетворенности жизнью, способности заботе о себе, стабильности настроения и общем здоровье.

Больший процент положительных ответов на эти вопросы связывался с уменьшением риска госпитализации на 4,2% и вероятности более долгой продолжительности жизни на 6,9%. Это подтверждает, что физическая активность может служить средством профилактики различных заболеваний и их обострений.