Ученые поделились, как повысить уровень жизни пожилых людей

Исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета, выявило, что недостаток физической активности может существенно снизить качество жизни у пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале BioMed Central (BMC).

Фото: Openverse by VinothChandar is licensed under CC BY 2.0