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Антроботы: микроскопические роботы из человеческих клеток для восстановления тканей

1:50
Наука

Ученые разработали микроскопических роботов из человеческих клеток, способных восстанавливать поврежденные ткани. Названные Антроботами, они созданы из клеток человеческой трахеи без генетических изменений. Эксперименты на лабораторных посудах показали, что они стимулируют рост нейронов в поврежденных тканях.

Антроботы: микроскопические роботы из человеческих клеток для восстановления тканей
Фото: openverse by National Institutes of Health (NIH) is licensed under CC BY-NC 2.0

Антроботы различаются по размеру: от самых маленьких, не шире человеческого волоса, до самых больших, сравнимых с кончиком карандаша. Они объединяются в кластеры, названные "суперботами". Эксперименты, опубликованные в журнале Advanced Science, включали поцарапывание живого слоя человеческих нейронов для имитации раны, после чего Антроботы стимулировали повторный рост нейронов вокруг нее.

"Клеточные конструкции могут обладать удивительными способностями. нормальные клетки трахеи могут стимулировать рост нейронов без изменения своей ДНК" — говорит главный автор исследования Майкл Левин.

Каждый Антробот создан из клетки трахеи человека, выращенной в органоиды в лаборатории. Органоиды оборудованы волосообразными ресничками для передвижения. Они подразделяются на категории в зависимости от размера и движений. Использование собственных клеток пациента уменьшает риск иммунного ответа.

Эксперименты продемонстрировали потенциал Антроботов для терапевтического применения, например, в восстановлении повреждений позвоночника или артериальной очистке. Хотя они живут всего 45-60 дней и не размножаются, исследователи видят перспективу использования этих биороботов для различных медицинских целей, включая распознавание бактерий или раковых клеток.

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
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