Гигантская дыра на Солнце извергает сверхбыстрый солнечный ветер прямо на нас

3:53 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Космос

На поверхности Солнца появилась огромная темная дыра, извергающая мощные потоки солнечного ветра прямо на Землю. Ученые отмечают, что размер и ориентация этого временного разрыва без прецедента для текущего солнечного цикла.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Корональная дыра, известная как гигантское тёмное пятно, формировалась вблизи солнечного экватора с 2 декабря и за 24 часа достигла максимальной ширины около 800 000 километров, как сообщает Spaceweather. com. Начиная с 4 декабря, она направлена прямо на Землю.

Этот феномен, известный как корональная дыра, возникает, когда магнитные поля, удерживающие Солнце, внезапно раскрываются, и верхние слои Солнца уносятся в виде солнечного ветра. NOAA утверждает, что корональные дыры выглядят как темные пятна из-за их более низкой температуры и плотности по сравнению с окружающей плазмой. Это подобно явлению солнечных пятен, но в отличие от них корональные дыры не видны без ультрафиолетового света.

Потоки радиации из корональных дыр значительно быстрее обычного солнечного ветра и часто вызывают геомагнитные бури в магнитосфере Земли. Последняя корональная дыра, возникшая в марте, вызвала самую мощную геомагнитную бурю за более чем шесть лет.

Эксперты предполагали, что текущая дыра может вызвать умеренную геомагнитную бурю, однако, по данным Spaceweather.com, солнечный ветер оказался менее интенсивным, чем ожидалось, и возникший шторм пока ограничивается слабой степенью (G1). Но полярные сияния всё ещё могут быть видны.

Согласно NOAA, неясно, как долго "дыра" будет на Солнце, но предыдущие корональные дыры просуществовали более одного солнечного оборота, то есть примерно 27 дней. Однако в ближайшее время "дыра" отвернётся от Земли.

Солнечная активность усиливается в этом году, так как Солнце приближается к взрывному пику своего приблизительно 11-летнего солнечного цикла, известного как солнечный максимум. Впрочем, новая корональная дыра, по всей видимости, не связана с этим увеличением солнечной активности.

NOAA подчеркивает, что корональные дыры могут появляться в любой момент солнечного цикла, хотя они чаще встречаются в период солнечного минимума. Однако в данном случае загадкой остается, как такая массивная дыра появилась вблизи экватора в период близкого к солнечному максимуму.

В последние недели также наблюдались другие признаки усиления солнечной активности. 18 ноября на ближней стороне Солнца появился гигантский "архипелаг солнечных пятен", состоящий как минимум из пяти различных групп солнечных пятен, и с тех пор произошло несколько солнечных вспышек. 25 ноября извержение "огненного каньона" привело к выбросу корональной массы, которая затем столкнулась с Землей, вызвав редкие оранжевые полярные сияния. 28 ноября произошла "почти Х-класс" солнечная вспышка, породившая КВМ, вызвавшую геомагнитную бурю и полярные сияния на более низких широтах.

Эти последние признаки активности, вероятно, свидетельствуют о приближении к солнечному максимуму. В октябре ученые пересмотрели свои прогнозы солнечного цикла и теперь ожидают взрывного пика в начале 2024 года.

Ранее мы сообщали, что очередную бурю на Земле вызвала взрывная вспышка на Солнце "почти Х-класса".

Почему пропадают пятна на Солнце?