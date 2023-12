Your browser does not support the audio element.

На поверхности Солнца появилась огромная темная дыра, извергающая мощные потоки солнечного ветра прямо на Землю. Ученые отмечают, что размер и ориентация этого временного разрыва без прецедента для текущего солнечного цикла.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0