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Взрывная вспышка "почти Х-класса" вызвала солнечную бурю, которая идёт к Земле

3:26
Наука » Экология » Космос

Недавно на Солнце произошла солнечная вспышка "почти Х-класса", которая оказалась лишь немного менее мощной, чем один из самых сильных солнечных взрывов. Эта вспышка уже облучила нас радиацией и вызвала корональный выброс массы (КВМ), который, вероятно, столкнётся с Землей 30 ноября или 1 декабря.

Взрывная вспышка "почти Х-класса" вызвала солнечную бурю, которая идёт к Земле
Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Солнечные вспышки представляют собой взрывы, возникающие, когда магнитные поля вокруг солнечных пятен раскалываются, выбрасывая плазму в космос. 28 ноября большая вспышка произошла в темном пятне возле солнечного экватора. Эксперты оценили ее как вспышку М-класса магнитудой 9,8, немного ниже порога вспышек Х-класса, самого мощного класса солнечных вспышек*.

Сверхмощная вспышка излучила первую волну солнечной радиации, которая достигла Земли 29 ноября и вызвала некоторые небольшие сбои в радиосвязи, так как она воздействовала на магнитный щит нашей планеты и еще больше ионизировала верхние слои атмосферы.

По данным Spaceweather. com, вспышка также вызвала CME, быстро движущееся облако намагниченной плазмы, которое вырвалось из Солнца со скоростью около 1,8 миллиона миль в час (2,9 миллиона км/ч). Прогнозируется, что CME достигнет Земли либо 30 ноября, либо 1 декабря.

Если КВМ действительно столкнется с Землей, он будет отражен магнитосферой, но столкновение временно ослабит магнитосферу, вызывая геомагнитную бурю, которая может вызвать яркие полярные сияния. Шторм будет от незначительного до умеренного (класс G1 или G2) и не представляет угрозы для спутников или наземной инфраструктуры.

Spaceweather.com также отмечает, что КВМ может взаимодействовать с другим, меньшим КВМ, выпущенным 27 ноября, что может усилить шторм.

В этом году солнечные вспышки стали чаще и интенсивнее. С января произошло уже 11 вспышек класса X, больше, чем за последние пять лет вместе взятые.

По крайней мере, три из этих сильных солнечных взрывов вызвали выбросы КВМ, поразившие Землю. Первый произошел после первой в этом году вспышки X-класса в январе; второй в феврале также вызвал "солнечное цунами" во время извержения; и последний взорвался в июле из огромного солнечного пятна, в 10 раз шире Земли.

Увеличение солнечной активности также связано с ростом числа солнечных пятен, покрывающих поверхность Солнца, и повышением температуры в верхних слоях атмосферы Земли, что приводит к увеличению поглощения солнечной радиации. Этот рост активности является результатом приближения Солнца к взрывному пику своего примерно 11-летнего солнечного цикла, известного как солнечный максимум, который, как считают ученые, наступит где-то в следующем году.

* Классы солнечных вспышек — A, B, C, M и X — каждый в 10 раз мощнее предыдущего. Вспышки X-класса равносильны вспышкам класса M мощностью 10 и выше.

 

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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