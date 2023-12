Your browser does not support the audio element.

Недавно на Солнце произошла солнечная вспышка "почти Х-класса", которая оказалась лишь немного менее мощной, чем один из самых сильных солнечных взрывов. Эта вспышка уже облучила нас радиацией и вызвала корональный выброс массы (КВМ), который, вероятно, столкнётся с Землей 30 ноября или 1 декабря.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0