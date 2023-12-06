Участники экспедиции в Туле нашли уникальное оружие эпохи Смутного времени — топорик-чекан

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Оружие эпохи смутного времени, известное как топорик-чекан, было обнаружено участниками экспедиции "Вахта памяти. Тульский рубеж" в Туле. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Государственного музея-заповедника "Куликово поле".

Фото: Государственный музей-заповедник "Куликово поле" by Роман Солопов

Эксперты утверждают, что форма найденного чекана возникла в юго-восточной Европе и получила широкое распространение в Турции, а также на территориях современных Сербии, Румынии и Венгрии. Оружие подобной формы активно использовалось окраинным казачеством, особенно в XVII веке. Однако на территории Русского царства такие топорики не были широко распространены, и ранее они не были обнаружены среди археологического материала в России.

Предположительно, топорик-чекан был изготовлен либо во второй половине XVI века, либо в XVII веке. После проведения реставрации, оружие будет выставлено на показ в новом музее "Куликово поле".