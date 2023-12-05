Что такое Точка Немо, отдаленное водное кладбище спутников

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Ее прозвали "самым одиноким местом на земле" - уголком, настолько отдаленным, что пересечь 2700 километров океана между этой точкой и ближайшей сушей займет несколько дней. Даже та суша — всего лишь сгусток крошечных островов, населенных лишь птицами.

Фото: openverse by NASA Johnson is licensed under Public Domain Mark 1.0

Это место, известное как "Точка Немо" или "полюс недоступности", расположено посреди Тихого океана. Океан окружает его на всех сторонах, погружаясь на глубину более 4 000 метров — до самого дна.

Такая изоляция сделала Точку Немо привлекательной для необычных исследователей - представителей космической индустрии. С начала 1970-х годов в районе мыса Немо было потоплено почти 300 вышедших из строя космических объектов, включая космические станции и спутники.

Недавно NASA объявила, что Международная космическая станция (МКС), находящаяся в орбите уже 25 лет и планирующая завершить свою эксплуатацию к 2031 году, также отправится в этот океанский уголок. Ее размеры — 109 метров в длину и вес — 419 725 кг, что сделает ее самым крупным "пополнением" космического кладбища в Точке Немо.

Идея затопления космического корабля в океане может показаться экстремальной, но альтернатива — оставить его бесконтрольно кружить вокруг Земли — не считается наилучшим решением.

"Текущее положение на орбите нашей планеты насчитывает около 40 000 известных искусственных объектов, от маленьких 5-сантиметровых до гигантских кораблей, таких как МКС. С увеличением плотности космического мусора возрастает риск столкновений, что может привести к каскадным столкновениям и образованию все более мелких обломков", — предупреждает аналитик космического мусора Стейн Лемменс из Европейского космического агентства.

Поэтому уединенные глубины Точки Немо стали привлекательным вариантом. Чтобы минимизировать риски столкновений и разрушений при падении космического объекта, эксперты активно исследуют уголки, где нет человека, летательных аппаратов и лодок. Точка Немо — одно из таких мест.

Хотя многие объекты просто сгорают при входе в атмосферу, а МКС, вероятно, частично разрушится, но останется несгоревшими частями, которые нужно аккуратно опустить на последней орбите до достижения точки Немо, чтобы исключить риск плавучести.

Есть и другие места, где космические объекты кончают свой полет в воде: в Индийском океане и южной части Атлантического океана. Но Точка Немо предоставляет самую широкую зону для безопасной посадки космического объекта. На вопрос о том, несет ли затопление космического мусора в глубоком море риски для морской жизни и окружающей среды, Лемменс отмечает, что исследования показывают, что этот регион имеет низкую биомассу и ограниченное биоразнообразие из-за океанских течений и интенсивных ультрафиолетовых лучей.

Все это делает Точку Немо идеальным кладбищем для космических объектов. Вопросы об экологических последствиях этой практики поднимаются, так как недавние исследования обнаружили в атмосфере частицы алюминия, которые, вероятно, происходят от космических кораблей и могут вызвать загрязнение даже до того, как достигнут глубин Точки Немо.

В результате возрос интерес к безопасности и последствиям возвращения объектов. В сохранении чистоты космоса мы должны также обеспечивать, чтобы не загрязнять Землю без необходимости.