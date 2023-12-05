Золотой крот, 80 лет считавшийся вымершим, вновь обнаружен в песчаных дюнах Южной Африки

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Золотой крот, долгие 80 лет считавшийся вымершим, вновь обнаружен в песчаных дюнах Южной Африки. Вид, названный Золотым кротом Де Винтона, является слепым кротом, обитающим в недоступных норах и обладающим мерцающей шерстью. Последний раз его видели в 1937 году в Порт-Ноллоте на северо-западном побережье Южной Африки.

Фото: openverse by Hillbraith is licensed under Public Domain Mark 1.0

Исследователи, опасаясь вымирания вида, провели обширные поиски, взяв более 100 образцов почвы из разных мест и проанализировав их на наличие окружающей среды ДНК.

"Мы были вполне уверены, что если бы Золотой крот Де Винтона был в окружающей среде, мы смогли бы обнаружить его, найдя и секвенировав его ДНК" — Специалист по генетике Саманта Минхардт от Фонда исчезающей дикой природы (EWT) и Стелленбошского университета.

По результатам анализа образцов из Порт-Ноллота, команда обнаружила свежие норы и следы золотых кротов. Обученная собака-ищейка, не реагируя на знаки, свидетельствующие о присутствии обычных видов кротов, подтвердила возможное присутствие Золотого крота Де Винтона.

Анализ ДНК выявил два распространенных вида золотых кротов и находящегося под угрозой исчезновения Золотого крота Ван Зила. Определен также вид, тесно связанный с Золотым кротом Ван Зила, который, хотя и считался возможным Золотым кротом Де Винтона, не был доказан.

Однако образец ДНК Золотого крота Де Винтона, доступный для исследований с 2022 года, подтвердил, что четвертый вид произошел от Золотого крота Де Винтона. С тех пор были обнаружены еще четыре популяции этого вида.

"Теперь мы не только разгадали загадку, но и подошли к границе ДНК, где открываются возможности для других видов, под угрозой исчезновения" — Кобус Терон, старший менеджер по охране природы EWT.

Золотой крот Де Винтона внесен в список проекта "Поиск утраченных видов", запущенного в 2017 году с целью нахождения и повторного открытия 25 видов, потерянных для науки более 10 лет назад. На данный момент обнаружено 11 утраченных видов, включая длинноклювую ехидну Аттенборо (Zaglossus attenboroughi), гигантскую пчелу Уоллеса (Megachile pluto) и растение бархатного кувшина (Nepenthes mollis).