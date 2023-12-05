Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психолог Тонконогих рассказала, почему опасно угождать всем подряд
Эксперт Чесноков призвал вернуть сухой закон, чтобы повысить рождаемость
Бенну: образец астероида, возвращенный на Землю, может раскрывать тайны происхождения жизни
В Госдепе считают недостаточной помощь ЕС Украине
Yle: полицейских со всей Финляндии отправили охранять границу с Россией
Житель Москвы умер от перенапряжения, пока выталкивал машину жены из снега
Офис президента Украины дал указание "забыть" про главкома Залужного
Ученые обнаружили удивительные следы космического столкновения
Politico: Макрон пригласил Орбана в Париж для обсуждения членства Украины в ЕС

Золотой крот, 80 лет считавшийся вымершим, вновь обнаружен в песчаных дюнах Южной Африки

2:37
Наука

Золотой крот, долгие 80 лет считавшийся вымершим, вновь обнаружен в песчаных дюнах Южной Африки. Вид, названный Золотым кротом Де Винтона, является слепым кротом, обитающим в недоступных норах и обладающим мерцающей шерстью. Последний раз его видели в 1937 году в Порт-Ноллоте на северо-западном побережье Южной Африки.

Золотой крот, 80 лет считавшийся вымершим, вновь обнаружен в песчаных дюнах Южной Африки
Фото: openverse by Hillbraith is licensed under Public Domain Mark 1.0

Исследователи, опасаясь вымирания вида, провели обширные поиски, взяв более 100 образцов почвы из разных мест и проанализировав их на наличие окружающей среды ДНК.

"Мы были вполне уверены, что если бы Золотой крот Де Винтона был в окружающей среде, мы смогли бы обнаружить его, найдя и секвенировав его ДНК" — Специалист по генетике Саманта Минхардт от Фонда исчезающей дикой природы (EWT) и Стелленбошского университета.

По результатам анализа образцов из Порт-Ноллота, команда обнаружила свежие норы и следы золотых кротов. Обученная собака-ищейка, не реагируя на знаки, свидетельствующие о присутствии обычных видов кротов, подтвердила возможное присутствие Золотого крота Де Винтона.

Анализ ДНК выявил два распространенных вида золотых кротов и находящегося под угрозой исчезновения Золотого крота Ван Зила. Определен также вид, тесно связанный с Золотым кротом Ван Зила, который, хотя и считался возможным Золотым кротом Де Винтона, не был доказан.

Однако образец ДНК Золотого крота Де Винтона, доступный для исследований с 2022 года, подтвердил, что четвертый вид произошел от Золотого крота Де Винтона. С тех пор были обнаружены еще четыре популяции этого вида.

"Теперь мы не только разгадали загадку, но и подошли к границе ДНК, где открываются возможности для других видов, под угрозой исчезновения" — Кобус Терон, старший менеджер по охране природы EWT.

Золотой крот Де Винтона внесен в список проекта "Поиск утраченных видов", запущенного в 2017 году с целью нахождения и повторного открытия 25 видов, потерянных для науки более 10 лет назад. На данный момент обнаружено 11 утраченных видов, включая длинноклювую ехидну Аттенборо (Zaglossus attenboroughi), гигантскую пчелу Уоллеса (Megachile pluto) и растение бархатного кувшина (Nepenthes mollis).

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Популярное
Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей

В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.

Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей
Спецслужбы США готовят побег Зеленского во Флориду
Побег Зеленского: спецслужбы США перевезут президента во Флориду
Под Авдеевкой против ВСУ стали воевать легендарные непальские гуркхи
Изъяли нож: шесть человек по делу об убийстве школьника арестовали в Иркутске
Вашингтон встревожен недостаточным вниманием Приштины к борьбе с терроризмом Михаил Плисюк Пять мер улучшат демографию в современной РФ: от развития медицины до бесплатных секций Алексей Гончаров У Зеленского осталась неделя, чтобы убедить конгресс США дать денег Любовь Степушова
Пугачёва почувствовала себя плохо на Кипре
Гитарист Пугачёвой подтвердил слова певицы об ужасах Чернобыля
Алле Пугачёвой предложили покаяться и поклониться народу
Алле Пугачёвой предложили покаяться и поклониться народу
Последние материалы
Археологи нашли доисторическое кладбище в Северной Европе
Арестович* предрёк завершение конфликта на Украине переговорами Запада и РФ
Песков: Россия готова к переговорам с Украиной
Ковалёв предсказал новые миллиардные взыскания с Блиновской
Юрист рассказала, уменьшится ли зарплата из-за новогодних выходных
Психолог Шувалова объяснила, как убедить родителей разрешить стать киберспортсменом
Нумеролог рассказала, какие суммы опасно давать в долг
Полковник Алехин: в Харьков прибыли подростки для прорыва ВСУ в Белгороде
Леонков: РСЗО обеспечат быстроту действий морской пехоты
Nutrients: учёные выяснили, что морковный сок защищает от рака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников