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NASA временно приостанавливало все миссии на Марс

2:56
Наука » Экология » Космос

В субботу, 18 ноября, Марс исчез с неба над Землей, когда Красная планета, видимо, была поглощена Солнцем.

NASA временно приостанавливало все миссии на Марс
Фото: openverse by Kevin M. Gill is licensed under CC BY 2.0

Не впадайте в панику, это исчезновение, кажется, драматичным, на самом деле является результатом перехода Марса на противоположную от Земли сторону Солнца во время события, известного астрономам как солнечное соединение.

Согласно изданию In the Sky, Марс будет отделён от Солнца менее чем на один градус, когда он приблизится к звезде, находящейся в созвездии Весов. Вслед за этим Красная планета станет невидимой в течение нескольких недель, так как её излучение затушевывается ярким светом нашей звезды.

Во время солнечного соединения, которое происходит каждые два земных года, обе планеты также находятся на максимальном расстоянии друг от друга. Обычно Марс и Земля разделяют расстояние около 225 миллионов километров, но во время солнечного соединения это расстояние увеличится более чем в два с половиной раза больше среднего расстояния между Землей и Солнцем.

Солнечное соединение Марса важно не только для любителей астрономии. Более двадцати лет NASA использовала роботов, таких как марсоходы Curiosity и Perseverance, на поверхности Красной планеты, а также вертолет Ingenuity, пролетая над ее бесплодными пейзажами, а также космические корабли на орбите.

Во время солнечного соединения диспетчеры миссий теряют связь с марсианскими роботами. Роверы и вертолет останавливаются, а космические корабли временно не передают данные на Землю, чтобы избежать возможных проблем с командами.

"NASA откладывает отправку команд своему марсианскому флоту на две недели, с 11 по 25 ноября, пока Земля и Красная планета находятся на противоположных сторонах Солнца. то солнечное соединение Марса происходит каждые два года", — сообщило NASA.

Сигналы на Марс прекращены с 11 ноября и в итоге были возобновлены 25 ноября. Марсианские миссии продолжат собирать данные о состоянии поверхности Марса, погоде и движении песка в следующие несколько недель.

"Наши команды миссий потратили месяцы на подготовку списков дел для всех наших марсианских космических кораблей. Мы по-прежнему сможем получать от них известия и проверять состояние их здоровья в течение следующих нескольких недель", — заявил менеджер Mars Relay Network Рой Глэдден.

В ближайшие месяцы Марс снова появится с той стороны Солнца и будет виден на небе все дольше до рассвета, а через год достигнет противостояния, становясь видимым большую часть ночи над Землей.

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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