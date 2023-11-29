Программист призвал не бояться участия нейросети "Жириновский" в выборах: это не аватар политика

2:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Директор группы компаний DZ systems Дмитрий Завалишин в разговоре с Pravda. Ru оценил планы партии ЛДПР привлечь к наблюдению за выборами в 2024 году нейросеть "Жириновский".

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Государственной думы РФ is licensed under CC BY 4.0.

Эксперт считает, что речь идёт о попытке "словить хайп" на этой новости. Завалишин сомневается, что нейросеть "Жириновский" представляет из себя серьёзную наработку, на которую так же серьёзно будут смотреть.

Программист напомнил, что вообще работа с нейросетями, с любой тематикой искусственного интеллекта — это всегда работа в режиме рекомендательном.

"Вы не можете сегодня врача заменить на искусственный интеллект. Но вы можете сделать инструмент, который поможет врачу обратить внимание на некоторые вещи, которые врач мог проглядеть. Но решение принимает врач. Так и здесь: сделать инструмент, который будет, наверное, где-то помогать анализировать потоки данных и указывать на места, которые требуют внимание человека, и это более-менее реально. И в этом смысле возможно, что что-то и есть у ЛДПР", — сказал Завалишин.

Эксперт убеждён, что ИИ и в данном случае возьмёт на себя рутинную работу, но финальные решения остаются всё равно за человеком.

Завалишин отметил, что наблюдение за выборами — это тяжелый труд, он требует огромного объёма внимания. Часть этого труда можно переложить на электронные системы, которые помогают вам не вручную просмотреть огромный поток информации, а прогнать его через систему, которая всё проанализирует, и скажет, на что именно обратить внимание человеку.

А то, что эта нейросеть носит имя Владимира Жириновского, это чистой воды пиар, уверен программист.

"Здесь нейросеть как лицо известного политика выглядит, как какая-то пиарная составляющая. Но вряд ли в этом месте надо рассматривать её как действительно какой-то аватар реального Жириновского. Это как на корабле пишут "Гоголь" или "Пушкин", на самолёте. Это не значит, что данный самолет несёт в себе какую-то часть гения великого поэта", — добавил Завалишин.

Ранее в партии ЛДПР рассказали, что собираются привлечь нейросеть "Жириновский" для работы на выборах в 2024 году в качестве наблюдателя.