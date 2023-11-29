В партии ЛДПР планируют привлечь нейросеть "Жириновский" к участию в выборах

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Члены партии ЛДПР задействуют нейросеть "Жириновский" в своей деятельности. Они не исключают, что могут отправить искусственный интеллект на выборы 2024 года в качестве наблюдателя за голосованием в электронной среде.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Государственной думы РФ is licensed under CC BY 4.0.

Такими планами поделились в пресс-службе ЛДПР. Представители партии признались, что нейросеть помогает им в работе. Например, в сентября 2023 года во время выборов кибер-Жириновский обзванивал членов партии по телефону, информируя их о текущей обстановке и обнаруженных нарушениях.

"Мы продолжаем дорабатывать систему и считаем, что при необходимости наш ИИ "Жириновский" мог бы выступить первым в мире цифровым наблюдателем при проведении дистанционного электронного голосования", — добавили в ЛДПР.

Презентация нейросети "Жириновский" состоялась во время ПМЭФ-2023, пишет Газета.Ru. Она способна давать ответы на вопросы, взяв за основу заявления, публикации, выступления легендарного политика. ИИ наделён способностью говорить голосом Жириновского.