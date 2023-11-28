Канадские ученые назвали новую причину вымирания динозавров

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Падение астероида перестала быть единственным фактором, провоцирующим вымирание динозавров.

Фото: Openverse by shvmoz is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно информации от Ufanotes. ru, ссылающегося на журнал Science Advances (SA), канадские специалисты из Университета Макгилла высказали мнение, что за катастрофой на Земле предшествовали глобальные изменения климата.

Исследование фокусировалось на Деканских траппах — скалистом плато в Западной Индии, образованном плавленной лавой. Объем этого плато оценивается в миллион кубических километров породы. Кроме того, ученые провели анализ вулканических пород в различных частях мира, таких как Швеция и Англия.

Исследование позволило установить, что на Земле произошла целая серия глобальных извержений, в результате которых в атмосферу поступили огромные объемы серы и фтора. Эти явления, вероятно, вызвали вулканическую зиму — глобальное снижение температуры на планете.

Такие условия стали неблагоприятными для растений и животных, включая динозавров. Это, по мнению ученых, "подготовило почву" для полного исчезновения динозавров.