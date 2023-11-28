Ученые выяснили, что даже небольшое количество алкоголя опасно для сердца

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из школы общественного здравоохранения при Бостонском университете, работая в рамках исследовательского проекта, пришли к выводу, что даже умеренное потребление алкоголя увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний в зависимости от наличия определенных метаболитов — молекул, образующихся при расщеплении этанола в организме. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC (BioMed Central).

Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

В эксперименте участвовали 2428 человек. Ученые собрали данные о количестве употребляемого алкоголя и его виде, стремясь выявить, какие именно метаболиты, будь то промежуточные или конечные продукты обмена веществ, связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. За два десятилетия такие заболевания развились у 636 участников.

Установлено, что в ходе метаболизма алкоголя в организме образуется около 60 метаболитов, из которых семь сигнализируют о повышенной вероятности развития болезней сердца и сосудов. Также анализ крови участников показал, что употребление пива приводит к образованию меньшего количества метаболитов, являющихся маркерами указанных заболеваний, по сравнению с употреблением вина и ликеров.

Ученые пояснили, что даже умеренное употребление алкоголя изменяет метаболический профиль человека. Повышение или снижение концентрации метаболитов в крови может свидетельствовать о ходе различных процессов в клетке или в организме в целом, иногда указывая на развитие различных заболеваний.