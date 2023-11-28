Исследование показывает, что обычный томатный сок может помочь снизить уровень холестерина в крови. Об этом говорится в работе специалистов, опубликованной в журнале Annals of Nutrition & Metabolism.
Учёные обнаружили, что сок и помидоры, которые являются его основным источником, подавляют синтез холестерина. Богатый содержанием ликопина, томатный сок способствует снижению уровня холестерина. Кроме того, калий, содержащийся в напитке, помогает поддерживать нормальное кровяное давление и здоровье сердечно-сосудистой системы. Это, в свою очередь, улучшает регуляцию уровня холестерина.
Однако, чтобы получить максимальную пользу от томатного сока, его рекомендуется употреблять натощак. В таком случае ликопин будет лучше усваиваться, и уровень холестерина останется в норме.
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