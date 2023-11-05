Доктор Ковальков назвал напиток, который необходимо кушать при раке

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков отметил потенциальную пользу ликопина, содержащегося в помидорах, особенно для онкологических больных, в особенности томатная паста богата этим соединением. Он рекомендует разбавлять томатную пасту водой, что делает ее более экономичным и выгодным вариантом по сравнению с магазинным томатным соком. Однако профессор Ковальков предупреждает, что людям с заболеваниями почек следует избегать томатной пасты. Тем, кто страдает подагрой, также следует употреблять его с осторожностью.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Кроме того, для тех, кто занимается страдает от онкологии, индол-трикарбинол, содержащийся в значительных количествах в ростках брокколи, может быть полезен. Эти диетические варианты и соединения могут играть определенную роль в укреплении здоровья, особенно для тех, кто сталкивается с проблемами, связанными с раком.

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Честно про рак: как питание провоцирует онкологию и спасает от нее | Алексей Ковальков ИП #71