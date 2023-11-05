Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Покупателям советуют приезжать за машинами на завод
Шоумен Барецкий признался во влечении к Пугачёвой и рассказал, что они с Галкиным* близки к разводу
Русским ракетным ударом на Запорожье уничтожен один из лучших артиллеристов ВСУ
ГИБДД начала штрафовать водителей старых автомобилей
Shot: певица Алла Пугачева приехала в Москву в VIP-купе за 30 тысяч рублей
Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что всю жизнь любила Глызина
Сына Киселёва заметили веселящимся в компании Моргенштерна* и Дани Милохина
Выяснилось, что Западу очень невыгодно конфисковывать российские активы
Певица Наташа Королёва заявила о желании устроить шоу из-за песни на ТВ

Доктор Ковальков назвал напиток, который необходимо кушать при раке

0:59
Здоровье

Доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков отметил потенциальную пользу ликопина, содержащегося в помидорах, особенно для онкологических больных, в особенности томатная паста богата этим соединением. Он рекомендует разбавлять томатную пасту водой, что делает ее более экономичным и выгодным вариантом по сравнению с магазинным томатным соком. Однако профессор Ковальков предупреждает, что людям с заболеваниями почек следует избегать томатной пасты. Тем, кто страдает подагрой, также следует употреблять его с осторожностью.

Доктор Ковальков назвал напиток, который необходимо кушать при раке
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Кроме того, для тех, кто занимается страдает от онкологии, индол-трикарбинол, содержащийся в значительных количествах в ростках брокколи, может быть полезен. Эти диетические варианты и соединения могут играть определенную роль в укреплении здоровья, особенно для тех, кто сталкивается с проблемами, связанными с раком.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Честно про рак: как питание провоцирует онкологию и спасает от нее | Алексей Ковальков ИП #71
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Популярное
Составлен список звёзд, в крахе карьеры которых считают виновной Пугачёву

Певицу Аллу Пугачёвой считают виновной в крахе карьеры многих звёзд.

Обнародован список звёзд, в крахе карьеры которых обвиняют Аллу Пугачёву
Под Волгоградом 12-летняя девочка сбежала из дома к жениху в Пензу
12-летняя волгоградская школьница сбежала из дома и уехала к жениху в Пензу
Певица Вика Цыганова рассказала подробности об обыске: "Улики изъяли"
NBC News: В США и Европе уверены, что Украине не избежать мирных переговоров с Россией
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Врач Жемчугов раскрыл опасность приёма витамина D
США тайно передали ВСУ технику для прорыва обороны ВС РФ — Forbes
Что ищут в доме у Вики Цыгановой во время обыска, рассказала Собчак
Что ищут в доме у Вики Цыгановой во время обыска, рассказала Собчак
Последние материалы
Россиянин пробил топором голову женщине, которая арендовала у него комнату
Палестинец, потерявший 36 членов семьи после атаки Израиля, обратился к Джо Байдену с письмом
The Telegraph: Запад струсил перед Владимиром Путиным
Врач Павлова назвала главный продукт для профилактики рака и снижения веса
В ГИБДД рассказали, почему надо включать левый поворотник на круговом движении
Волочкова на приеме у стоматолога села на шпагат
Автоэксперт Попов рассказал, как правильно ездить на скользкой дороге
Инспектор ГИБДД рассказал 7 способов остановить автомобиль с отказавшими тормозами
Диетолог Тихомирова назвала самые полезные осенние овощи
Алла Пугачёва приехала в Москву в VIP-купе за 30 тыс. рублей вместо отдельного вагона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников