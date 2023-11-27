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Учёные выяснили, что кофеин снижает нейропластичность мозга

1:06
Наука

Как показали результаты исследования, проведенного учёными из Университета Брауна и больницы Батлера в штате Род-Айленд, избыточное употребление кофеина оказывает крайне негативное воздействие на способность мозга к обучению и адаптации.

Учёные выяснили, что кофеин снижает нейропластичность мозга
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Несмотря на то, что кофеин, содержащийся не только в кофе и чае, но и в ряде других продуктов, способствует повышению концентрации внимания, влияние этого вещества на нейропластичность мозга пока не раскрыто полностью. Речь идет о способности мозга изменяться под воздействием опыта и восстанавливать утраченные нейронные связи.

Результаты исследования, в ходе которого 16 человек употребляли кофеин регулярно, в то время как четверо полностью воздерживались от продуктов с кофеином, четко показали, что мозг представителей второй группы реагировал на стимуляцию нейронов более интенсивно. Таким образом, можно сказать, что те, кто постоянно употребляет кофеин, имеют сниженную способность к нейропластичности мозга, что прямо влияет на обучение и память.

НЕЙРОУЧЕНЫЙ: Неприятная Правда о КОФЕИНЕ
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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