Учёные выяснили, что кофеин снижает нейропластичность мозга

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Как показали результаты исследования, проведенного учёными из Университета Брауна и больницы Батлера в штате Род-Айленд, избыточное употребление кофеина оказывает крайне негативное воздействие на способность мозга к обучению и адаптации.

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Несмотря на то, что кофеин, содержащийся не только в кофе и чае, но и в ряде других продуктов, способствует повышению концентрации внимания, влияние этого вещества на нейропластичность мозга пока не раскрыто полностью. Речь идет о способности мозга изменяться под воздействием опыта и восстанавливать утраченные нейронные связи.

Результаты исследования, в ходе которого 16 человек употребляли кофеин регулярно, в то время как четверо полностью воздерживались от продуктов с кофеином, четко показали, что мозг представителей второй группы реагировал на стимуляцию нейронов более интенсивно. Таким образом, можно сказать, что те, кто постоянно употребляет кофеин, имеют сниженную способность к нейропластичности мозга, что прямо влияет на обучение и память.

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