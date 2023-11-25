Ученые нашли объяснение загадочному украшению Тутанхамона

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа ученых, используя передовые технологии, смогла разъяснить происхождение загадочного желтого стекла в подвеске фараона Тутанхамона.

Фото: Universität Wien by EC Köhler

Этот вид стекла был обнаружен не только в древнеегипетской подвеске фараона, но также в юго-восточной части ливийской пустыни. По своему химическому составу оно существенно отличается от естественных форм стекла и содержит кварцевые зерна, покрытые разнообразными глинистыми минералами, оксидами железа и титана. Благодаря использованию современных технологий ученым удалось определить, что даже мельчайшие частицы этого материала в 20 000 раз меньше толщины обычного листа бумаги.

"Минералы состоят из химических элементов, атомы которых образуют правильную трехмерную упаковку", — сообщили исследователи.

Кроме того, внутри подвески Тутанхамона был обнаружен кубический цирконий, который формируется при температуре от 2250 до 2700 градусов по Цельсию. Это может указывать на его происхождение при падении метеорита на Землю или при ядерном взрыве.

Однако, несмотря на явные признаки метеоритного происхождения, в ливийской пустыне отсутствуют кратеры. Ближайшие крупные образования, такие как GP и Oasis с диаметрами в два и 18 км, находятся на значительном удалении от места обнаружения загадочного желтого стекла, сообщает "Российская газета".