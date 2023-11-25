Учёные выявили связь между ренней сединой и иммунитетом

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование ученых из Университета Мэриленда и других научных организаций США раскрыло один из аспектов возникновения седины, связанный с иммунной системой.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Группа провела эксперименты на мышах с измененным геном MITF, ответственным за цвет глаз, кожи и волос. Мыши с этим измененным геном седели раньше обычных, что подчеркивает взаимосвязь между MITF и поседением. Важно отметить также изменения в иммунной системе у этих мышей.

Это обнаружение указывает на прямую связь между иммунной системой и изменением окраски волос с возрастом. Этот вывод имеет потенциальные последствия для понимания других явлений, таких как витилиго, сообщает PLoS Biology.

Это открытие предоставляет возможности для разработки новых методов лечения и профилактики поседения, а также для более глубокого понимания феноменов, связанных с изменением пигментации.

Ранее сообщалось, что происходит с пенисом при старении.

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