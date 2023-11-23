Специалисты рассказали, что происходит с пенисом при старении

Ученые не обнаружили определенных доказательств того, что размер и обхват мужского полового члена естественным образом изменяются с возрастом. Тем не менее, при старении у многих мужчин возникают проблемы, влияющие на уменьшение и изменение формы полового органа.

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Среди наиболее распространенных проблем можно выделить эректильную дисфункцию, ожирение, последствия операций на простате и болезнь Пейрони. По результатам исследования, проведенного британскими учеными, эректильная дисфункция беспокоит приблизительно 15% мужчин в возрасте 50 лет и практически 80% мужчин старше 80 лет. Также риск развития эректильной дисфункции увеличивается у тех мужчин, кто перенес серьезные заболевания.

С возрастом также наблюдается снижение чувствительности полового члена, что приводит к уменьшению сексуального влечения. В пожилом возрасте эякуляция происходит гораздо реже во время полового акта или мастурбации. С возрастом сила эякуляции уменьшается, а объем спермы снижается.

Кроме того, у мужчин пожилого возраста часто возникают проблемы с недержанием мочи, трудностями при начале и завершении мочеиспускания, а также частым ночным мочеиспусканием.