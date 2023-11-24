Сенатор Шейкин: в Совфеде тестируют отечественные смартфоны и скорость ОС "Аврора"

Происходит тестирование отечественных смартфонов на операционной системе "Аврора" в Совете Федерации. По словам сенатора Артёма Шейкина, целью которого является определение работоспособности этих устройств. Он сообщил, что тестируются модели NS M11 и M12 от компании "Аквариус". Сенатор отметил, что технические характеристики M11 и M12 идентичны, за исключением того, что M12 имеет влагозащиту по стандарту IP68 и может быть погружён в воду до шести метров на полчаса.

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"Данные устройства имеют важное в современном цифровом мире конкурентное преимущество по сравнению с наиболее известными телефонами зарубежных компаний, а именно обладают защищённой системой для обмена и хранения данных", — отметил Шейкин.

Эксперт также отметил, что скорость работы системы приемлемая, а батарея смартфона может держать заряд несколько дней. Общедоступные мессенджеры отсутствуют на устройствах, что создаёт неудобства, так как приходится использовать другие "незащищённые" смартфоны для общения с родственниками и друзьями. Он считает, что для полноценного перехода на эти гаджеты необходимо разработать дополнительные приложения.