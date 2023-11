Происходит тестирование отечественных смартфонов на операционной системе "Аврора" в Совете Федерации. По словам сенатора Артёма Шейкина, целью которого является определение работоспособности этих устройств. Он сообщил, что тестируются модели NS M11 и M12 от компании "Аквариус". Сенатор отметил, что технические характеристики M11 и M12 идентичны, за исключением того, что M12 имеет влагозащиту по стандарту IP68 и может быть погружён в воду до шести метров на полчаса.

