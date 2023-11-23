Аналитик Муртазин: смартфоны прослушивают людей для подбора рекламы

2:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Почти каждый обладатель современного смартфона хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда в сети ему выводили "контекстную" рекламу, отражающую тему, о которой он недавно громко говорил. Например, высказав желание "купить новые ботинки" вблизи своего телефона и затем войдя в интернет, человек обнаруживает множество рекламных баннеров с предложением приобрести обувь.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Возникает логичный вопрос: действительно ли наши смартфоны и другие устройства постоянно подслушивают нас? Или подобные случаи — всего лишь совпадения, которые наш мозг трактует как "прослушку"?

Как утверждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, здесь нет места случайностям. По его мнению, смартфоны действительно автоматически "слушают" окружающее, формируя рекламный профиль на основе ключевых слов, произносимых вслух. Эксперт подробно рассказал об этом и о том, как защитить себя от подобного "прослушивания", в интервью Общественной Службе Новостей.

"Если у вас есть "умные" колонки или активирован голосовой помощник крупной компании на вашем телефоне, и вы говорите при них о чем-то, вас профилируют. Например, обсудив покупку яхты, вы заметите контекстную рекламу о продажах яхт, море, сопутствующих товарах и так далее через несколько часов", — рассказал собеседник издания.

При этом IT-компании считают, что распознавание речи и создание рекламного профиля не нарушают личное пространство пользователей, добавил Муртазин. Ключевые слова и фразы, используемые для составления профиля, не являются личной информацией.

"Устройства действительно слушают все вокруг. Затем они выделяют ключевые слова, такие как "купить яхту", "закончилась туалетная бумага", "нужно подумать об отпуске", "купить авиабилеты" и так далее. Это автоматизированная технология — не люди слушают, а робот. Затем формируется облако тегов, по которому запускается реклама", — пояснил эксперт.

Муртазин подчеркнул, что можно защититься от подслушивания на смартфоне, отключив голосовую активацию. Это предотвратит работу микрофонов в фоновом режиме и, по крайней мере на данный момент, не имеет обратных доказательств. Также имеет смысл отключить "умные" колонки — тогда нечему будет слушать и "профилировать" человеческую речь.

В условиях ненадежного хранения данных и регулярных утечек, даже от крупных IT-гигантов, эксперт рекомендует воздерживаться от использования устройств, которые могут хранить или передавать данные в облачные хранилища.