Ученые доказали: гаджеты делают человека глупее

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Мнения по вопросу воздействия гаджетов и компьютерных игр на когнитивные способности человека разделяются. Одни утверждают, что электроника способствует развитию мелкой моторики и улучшению скорости реакции мозга, что помогает быстрее адаптироваться к изменениям в технологической сфере. Другие считают, что длительное время, проведенное перед экранами, отрицательно влияет на когнитивные функции, в частности, на способность фокусироваться на задаче и регулировать свое поведение.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Опубликованные результаты 34 исследований, связанных с использованием гаджетов, указывают на то, что люди, проводящие много времени перед экраном, уступают в когнитивных способностях тем, кто это делает реже. Отмечается снижение способности длительное время концентрироваться и управлять своим поведением.

Причины воздействия электроники на когнитивные функции пока неизвестны, и науке предстоит провести дополнительные исследования для более точного понимания этого явления.

Андрей Курпатов. Гаджеты делают нас глупее, несчастнее и гробят наших детей? // А поговорить?..