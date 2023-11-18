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Ученые выяснили, что на Меркурии есть места, пригодные для жизни

Наука

Американские астробиологи выявили потенциально обитаемые области в толще поверхности Меркурия. Об исследовании ученых сообщает журнал Planetary Science Journal (PJS).

Ученые выяснили, что на Меркурии есть места, пригодные для жизни
Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Ученые из Планетологического института Аризоны обнаружили на поверхности Меркурия соляные ледники. По мнению экспертов, это может указывать на существование жизни под толщей планеты. Косвенным подтверждением выдвинутой гипотезы специалисты считают возникновение условий для жизни в области солевых ледников, расположенных на Земле. При этом места их расположения могут быть крайне агрессивными и, на первый взгляд, абсолютно непригодными для жизни.

Специалисты отметили, что полученные результаты являются лишь дополнением к уже существующим данным, однако это ни чуть не снижает важность сделанных ими открытий.

Ученые обнаружили более пригодные для жизни планеты, чем Земля
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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