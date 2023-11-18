Ученые выяснили, что на Меркурии есть места, пригодные для жизни

Американские астробиологи выявили потенциально обитаемые области в толще поверхности Меркурия. Об исследовании ученых сообщает журнал Planetary Science Journal (PJS).

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Ученые из Планетологического института Аризоны обнаружили на поверхности Меркурия соляные ледники. По мнению экспертов, это может указывать на существование жизни под толщей планеты. Косвенным подтверждением выдвинутой гипотезы специалисты считают возникновение условий для жизни в области солевых ледников, расположенных на Земле. При этом места их расположения могут быть крайне агрессивными и, на первый взгляд, абсолютно непригодными для жизни.

Специалисты отметили, что полученные результаты являются лишь дополнением к уже существующим данным, однако это ни чуть не снижает важность сделанных ими открытий.

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