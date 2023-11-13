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Киберэксперт Овчинников предупредил россиян об опасности эротической рекламы

0:46
Наука

Хакеры с первых лет существования интернета используют рекламу с эротическим содержанием для распространения компьютерных вирусов. Об этом рассказал главный специалист отдела комплексных систем защиты информации в компании "Газинформсервис" Дмитрий Овчинников.

Киберэксперт Овчинников предупредил россиян об опасности эротической рекламы
Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

"Многие интересуются эротикой, но в случае заражения вредоносным программным обеспечением компьютера начинают до последнего отрицать факт посещения сайтов с порнографическим контентом.", — передают слова Овчинникова "Известия".

По мнению специалиста, хакеры успешно привлекают внимание мужчин через эротическую рекламу, в то время как женщины становятся жертвами интернет-злоумышленников гораздо реже, сообщает URA.Ru.

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Новые схемы мошенничества 2023
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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