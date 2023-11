Your browser does not support the audio element.

Хакеры с первых лет существования интернета используют рекламу с эротическим содержанием для распространения компьютерных вирусов. Об этом рассказал главный специалист отдела комплексных систем защиты информации в компании "Газинформсервис" Дмитрий Овчинников.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.