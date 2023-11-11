Астрономы обнаружили на Венере кислород: встал вопрос о возможной колонизации

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы недавно выявили явные признаки присутствия атомарного кислорода над токсичными облаками Венеры на её дневной стороне, освещенной Солнцем. Это открытие, сделанное исследователями из Германского аэрокосмического центра, может знаменовать новый этап в изучении атмосфер планеты. Анализ данных, полученных стратосферной обсерваторией инфракрасной астрономии (SOFIA), позволяет предполагать наличие до сих пор неизвестных химических и динамических процессов на второй планете Солнечной системы.

Фото: openverse.org by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.

При изучении характеристик венерианской атмосферы ученые надеются разгадать механизмы, приведшие к её радикальному отличию от атмосферы Земли.

Атомарный кислород, представляющий собой отдельный элемент без связей с другими атомами, отличается от диатомарного кислорода, который мы вдыхаем на Земле. На Венере атомарный кислород ранее был обнаружен на ночной стороне, где он взаимодействует с другими элементами или солнечным светом с меньшей вероятностью. Открытие группы заключается в том, что атомарный кислород обнаружен на дневной стороне Венеры, где обычно формируются более сложные молекулы под воздействием яркого солнечного света, сообщает "new-science".

Данные не только подтвердили это обнаружение, но и указали на более широкое распространение атомарного кислорода в венерианской атмосфере, чем предсказывали предыдущие модели. Это наблюдение свидетельствует о том, что процессы образования и диссипации атомарного кислорода активны и эффективны даже под воздействием солнечного излучения. Такие недавно выявленные или недооцененные атмосферные механизмы, вероятно, играют ключевую роль в термохимической регуляции атмосферы Венеры.

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