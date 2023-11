Your browser does not support the audio element.

Астрономы недавно выявили явные признаки присутствия атомарного кислорода над токсичными облаками Венеры на её дневной стороне, освещенной Солнцем. Это открытие, сделанное исследователями из Германского аэрокосмического центра, может знаменовать новый этап в изучении атмосфер планеты. Анализ данных, полученных стратосферной обсерваторией инфракрасной астрономии (SOFIA), позволяет предполагать наличие до сих пор неизвестных химических и динамических процессов на второй планете Солнечной системы.

Фото: openverse.org by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.