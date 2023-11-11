Астрономы недавно выявили явные признаки присутствия атомарного кислорода над токсичными облаками Венеры на её дневной стороне, освещенной Солнцем. Это открытие, сделанное исследователями из Германского аэрокосмического центра, может знаменовать новый этап в изучении атмосфер планеты. Анализ данных, полученных стратосферной обсерваторией инфракрасной астрономии (SOFIA), позволяет предполагать наличие до сих пор неизвестных химических и динамических процессов на второй планете Солнечной системы.
При изучении характеристик венерианской атмосферы ученые надеются разгадать механизмы, приведшие к её радикальному отличию от атмосферы Земли.
Атомарный кислород, представляющий собой отдельный элемент без связей с другими атомами, отличается от диатомарного кислорода, который мы вдыхаем на Земле. На Венере атомарный кислород ранее был обнаружен на ночной стороне, где он взаимодействует с другими элементами или солнечным светом с меньшей вероятностью. Открытие группы заключается в том, что атомарный кислород обнаружен на дневной стороне Венеры, где обычно формируются более сложные молекулы под воздействием яркого солнечного света, сообщает "new-science".
Данные не только подтвердили это обнаружение, но и указали на более широкое распространение атомарного кислорода в венерианской атмосфере, чем предсказывали предыдущие модели. Это наблюдение свидетельствует о том, что процессы образования и диссипации атомарного кислорода активны и эффективны даже под воздействием солнечного излучения. Такие недавно выявленные или недооцененные атмосферные механизмы, вероятно, играют ключевую роль в термохимической регуляции атмосферы Венеры.
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