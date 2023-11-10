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Эксперты рассказали, почему женщинам трудно достичь оргазма в постели

1:51
Наука

Многие женщины сталкиваются с проблемой, когда оргазм становится недостижимым. В отличие от мужчин, у которых (почти) каждый половой акт завершается оргазмом, женщины сталкиваются с более сложным вопросом. Эксперты сексологи указывают, что причины отсутствия оргазма могут быть как физиологическими, так и психологическими.

Эксперты рассказали, почему женщинам трудно достичь оргазма в постели
Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

Физиологические причины включают гормональные изменения, проблемы с кровообращением, а также медицинские факторы, такие как диабет или неврологические расстройства. Однако, если физических проблем нет, то причина может быть на психологическом уровне, связанном с блоками, мешающими получению оргазма.

Сексологи рассказывают о цикле сексуальных реакций, который включает в себя фазы от сексуального интереса до разрешения. Проблемы возникают, когда негативные стимулы перевешивают положительные, создавая блоки на психологическом уровне.

Профессиональные психотерапевты и сексологи также развенчивают миф об исключительном клиторальном оргазме, подчеркивая, что оргазм существует в голове и может происходить без стимуляции интимных зон. Влияние отношений с партнером, дезадаптивной мастурбации и других факторов также не следует недооценивать.

Для того чтобы вернуть оргазм в интимную жизнь, рекомендуется изучить себя, обсудить свои предпочтения с партнером, внести разнообразие в предварительные ласки, а также обратиться к специалисту в случае необходимости. Тантрические практики и общие рекомендации, такие как здоровый сон, физические нагрузки, правильное питание, развитие сексуального интеллекта и заботливые отношения с партнером, могут также помочь в восстановлении радости от близости.

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Почему трудно достичь вагинального оргазма. Как получить вагинальный оргазм
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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