Ученые зафиксировали, что Земля "трясется" из-за глобального потепления

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Колебания океанских волн порождают сейсмические сигналы, которые обладают настолько высокой мощностью, что они проявляются на сейсмографах, применяемых для наблюдения и изучения землетрясений. В последние десятилетия наблюдается увеличение сейсмической активности Земли.

Фото: Openverse by BLM Oregon & Washington is licensed under CC BY 2.0.

Штормовые океанские волны создают фоновый сейсмический шум, известный как глобальный микросейсм. Этот непрерывный шум генерируется волнами двумя различными методами.

Самый энергичный вариант проявляет пульсации с периодом от 8 до 14 секунд. Когда океанские волны направлены в разные стороны, они взаимодействуют, вызывая изменения давления на дне океана.

Другие сигналы возникают от бегущих океанских волн, которые воздействуют на морское дно своими толчками и притяжением. Этот процесс происходит в регионах с глубиной воды около 300 метров, поскольку движение воды внутри волн быстро ослабевает с увеличением глубины, сообщает sibnet. ru.

Исследования показывают, что глобальная энергия океанских волн с конца 20-го века увеличивается в среднем на 0,27% ежегодно. С 2000 года среднегодовой рост этого показателя возрастает до 0,35%.

Ученые подчеркивают, что с увеличением температуры климата штормы и волны становятся более сильными, так как океан активно поглощает избыточное тепло. Это приводит к увеличению сейсмической активности Земли и усилению разрушительного воздействия на береговую линию.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Когда следующее землетрясение?