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В Роскачестве рассказали, какие приложения могут шпионить за россиянами

1:40
Наука

Эксперты Роскачества провели исследование приложений категории "Мои гости в социальной сети" и пришли к выводу, что абсолютно все они оказались либо бесполезными, либо представляют опасность для пользователей. Из 56 исследованных приложений 60% могут шпионить за россиянами, отправляя запросы в другие страны, в основном в Турцию.

В Роскачестве рассказали, какие приложения могут шпионить за россиянами
Фото: Openverse by Rawpixel Ltd is licensed under CC BY 2.0

Пользователи часто устанавливают эти приложения, поддавшись маркетинговым уловкам, даже если они не очень-то нужны. Эксперты подчеркивают, что безопасность ввода данных своих учетных записей в такие приложения находится под сомнением. Среди подозрительных приложений выделяются менеджеры паролей, клинеры, фонарики, сканеры, а также приложения для редактирования видео и фотографий.

Аналитики советуют пользователям периодически проверять свою библиотеку приложений на предмет подобных ненужных и опасных приложений. Основными критериями выбора должны быть высокий рейтинг программы и положительные отзывы в официальных магазинах приложений, таких как Google Play Store. Также рекомендуется предпочитать приложения известных компаний.

Однако эксперты подчеркивают, что стопроцентной гарантии безопасности не существует. В Роскачестве советуют скачивать приложения только из официальных магазинов приложений, таких как App Store, Google Play, Huawei AppGallery и RuStore. Также следует внимательно проверять разрешения, которые запрашивают приложения при установке, и регулярно обновлять систему и приложения, а также использовать антивирус.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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