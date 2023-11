В Роскачестве рассказали, какие приложения могут шпионить за россиянами

Your browser does not support the audio element.

Эксперты Роскачества провели исследование приложений категории "Мои гости в социальной сети" и пришли к выводу, что абсолютно все они оказались либо бесполезными, либо представляют опасность для пользователей. Из 56 исследованных приложений 60% могут шпионить за россиянами, отправляя запросы в другие страны, в основном в Турцию.

Фото: Openverse by Rawpixel Ltd is licensed under CC BY 2.0