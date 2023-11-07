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Новое исследование: Сфинкс мог быть построен из естественной скалы, разрушенной ветром

Наука

Недавние исследования предполагают, что древние египтяне, возможно, не создали Сфинкса в Гизе, возраст которого составляет 4500 лет, полностью "с нуля". Скорее, они могли использовать естественный образец, который уже имел некоторое сходство со Сфинксом.

Новое исследование: Сфинкс мог быть построен из естественной скалы, разрушенной ветром
Фото: openverse by archer10 (Dennis) is licensed under CC BY-SA 2.0

В статье, опубликованной 17 октября в журнале "Physical Review Fluids", ученые из Нью-Йоркского университета предложили идею, что скальный хребет, выступающий из земли и подвергаемый воздействию ветра, мог бы естественным образом преобразоваться в структуру, напоминающую Сфинкса.

Тем не менее, даже если древние египтяне действительно использовали такой естественный объект, они всё равно должны были аккуратно отделить и выдолбить характерные черты Сфинкса, которые до настоящего времени сохраняются, как утверждают исследователи.

Для изучения возможности создания формы Сфинкса, исследователи взяли глиняный образец с твердым материалом внутри и поместили его в водный поток с быстрым течением, чтобы имитировать воздействие вековой ветровой эрозии. В начале эксперимента они придали глине форму полуэллипсоида. По мере размывания части глины вода сделала этот образец похожим на Сфинкса. Они отметили, что более прочный материал стал "головой" льва, а также сформировались черты, напоминающие шею и лапы.

Исследование показывает, что естественный процесс эрозии может создать форму, схожую с лежащим львом с поднятой головой, но остается неизвестным, существовал ли подобный природный объект в Гизе.

Даже если бы такой объект существовал, древние египтяне всё равно потратили бы много усилий на создание культовой структуры. Нет сомнений в том, что часть черт и деталей была выполнена руками людей, говорит старший автор исследования Лейф Ристроф.

Многие египтологи и другие ученые соглашаются, что результаты интересны, но это не обязательно означает, что природный объект в форме Сфинкса действительно существовал в Гизе.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
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