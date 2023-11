Недавние исследования предполагают, что древние египтяне, возможно, не создали Сфинкса в Гизе, возраст которого составляет 4500 лет, полностью "с нуля". Скорее, они могли использовать естественный образец, который уже имел некоторое сходство со Сфинксом.

Фото: openverse by archer10 (Dennis) is licensed under CC BY-SA 2.0