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Бельгийские ученые назвали главную причину вымирания динозавров

1:29
Наука

Бельгийские исследователи пришли к выводу, что пыль могла сыграть важную роль в исчезновении динозавров. Примерно 66 миллионов лет назад на Землю упал огромный астероид, что привело к массовому вымиранию, в результате которого погибли 75 процентов видов, включая динозавров.

Бельгийские ученые назвали главную причину вымирания динозавров
Фото: Openverse by shvmoz is licensed under CC BY-SA 2.0

Ученые, проводившие новое исследование, утверждают, что столкновение с астероидом вызвало поднятие в воздух огромного количества пыли, что ранее не учитывалось в глобальных катастрофических сценариях. Специалисты разработали компьютерную модель, основанную на климатических данных и анализе геологических отложений той эпохи.

Они предположили, что силикатная пыль могла оставаться в атмосфере в течение 15 лет. Эта пыль блокировала солнечный свет, что привело к прекращению фотосинтеза на Земле уже через две недели после удара астероида, а средняя температура воздуха могла снизиться на 15 градусов Цельсия.

Модель показала, что фотосинтез прекратился почти на два года, что было достаточно для нарушения пищевой цепи и запуска цепной реакции вымирания видов, сообщает ufonotes.

Ученые также отмечают, что астероид был самым крупным из тех, что падали на Землю за последние 500 миллионов лет и взорвался с энергией, эквивалентной более чем миллиарду атомных бомб.

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ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ДИНОЗАВРОВ. КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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