Археологи Казахстана нашли 3400-летнюю пирамиду скифов

Археологи из Карагандинского университета обнаружили в Казахстане 3400-летнюю пирамиду, относящуюся к скифо-сакскому периоду, а также остатки протогорода, принадлежащего общине Бегазы-Дандыбай.

Фото: Википедия

Пирамида была обнаружена на вершине холма с прекрасным видом на реку Талды в Шетском районе Караганды. Результаты радиоуглеродного анализа показали, что она была построена между XIV и XII веками до нашей эры. Эта пирамида представляет собой мавзолей, состоящий из нескольких ступеней. Археологи, обнарудившие этот артефакт, предполагают, что долина реки Талды служила местом захоронения аристократии во времена представителей Бегазы-Дандыбаевской фазы андроновской культуры, сообщает "Газета.Ru".

Кроме того, во время раскопок в этом регионе было обнаружено поселение, которое принадлежало общине Бегазы-Дандыбай. Одним из ученых, участвовавших в этом открытии, было отмечено, что это поселение имеет площадь около 15 гектаров и существовало в тот же исторический период, что и Троя в Малой Азии, а также египетское Среднее Царство. В этом поселении были найдены стены, улицы и система сбора воды.

Айбар Кассенали, сотрудник Национального музея Республики Казахстан, подчеркнул, что ограненные камни, обнаруженные в пирамиде, ее размеры, и то, что такое величественное сооружение было возведено в бронзовом веке в очень засушливом регионе, свидетельствуют о высоком уровне искусства и духовных убеждений, которых достигла община Бегазы-Дандыбай.

Это открытие также подтверждает тесную связь общины Бегазы-Дандыбай с прототюркской культурой, которая имела свое происхождение в карасукской культуре Южной Сибири, как утверждают ученые.

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Археологи нашли древнюю пирамиду в области Абай