Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Завьялов рассказал о диете, которая поможет предотвратить онкологию
О наказании киевских преступников рассказали в Кремле
PNAS: Нейропептид Y заставляет мозг человека поддаваться зависимостям
ВСУ пытались атаковать Крым ракетами Storm Shadow, SCALP и С-200: все 10 ракет уничтожены в воздухе
В Запорожье хотели наградить в клубе лучших артиллеристов ВСУ: ВС РФ наградили всех ракетой 
HotCars составил рейтинг самых надежных автомобилей Mazda
Диетолог Зубарева назвала продукт, который снижает уровень холестерина и сахара в крови
Олимпийская чемпионка Ишмуратова заявила, что в мире спорт используют как политическое оружие
Пленный ВСУ рассказал, что солдаты под Запорожьем при опасности сразу сдаются в плен

Археологи Казахстана нашли 3400-летнюю пирамиду скифов

Наука

Археологи из Карагандинского университета обнаружили в Казахстане 3400-летнюю пирамиду, относящуюся к скифо-сакскому периоду, а также остатки протогорода, принадлежащего общине Бегазы-Дандыбай. 

Археологи Казахстана нашли 3400-летнюю пирамиду скифов
Фото: Википедия

Пирамида была обнаружена на вершине холма с прекрасным видом на реку Талды в Шетском районе Караганды. Результаты радиоуглеродного анализа показали, что она была построена между XIV и XII веками до нашей эры. Эта пирамида представляет собой мавзолей, состоящий из нескольких ступеней. Археологи, обнарудившие этот артефакт, предполагают, что долина реки Талды служила местом захоронения аристократии во времена представителей Бегазы-Дандыбаевской фазы андроновской культуры, сообщает "Газета.Ru".

Кроме того, во время раскопок в этом регионе было обнаружено поселение, которое принадлежало общине Бегазы-Дандыбай. Одним из ученых, участвовавших в этом открытии, было отмечено, что это поселение имеет площадь около 15 гектаров и существовало в тот же исторический период, что и Троя в Малой Азии, а также египетское Среднее Царство. В этом поселении были найдены стены, улицы и система сбора воды.

Айбар Кассенали, сотрудник Национального музея Республики Казахстан, подчеркнул, что ограненные камни, обнаруженные в пирамиде, ее размеры, и то, что такое величественное сооружение было возведено в бронзовом веке в очень засушливом регионе, свидетельствуют о высоком уровне искусства и духовных убеждений, которых достигла община Бегазы-Дандыбай.

Это открытие также подтверждает тесную связь общины Бегазы-Дандыбай с прототюркской культурой, которая имела свое происхождение в карасукской культуре Южной Сибири, как утверждают ученые.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Археологи нашли древнюю пирамиду в области Абай
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
МОК объяснил своё "лицемерие" в отношении к спортсменам из России и Израиля

МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.

МОК объяснил разницу своих позиций в отношении к спортсменам из России и Израиля
Оставшийся без Пугачевой Максим Галкин* опубликовал видеозаявление
Покинутый Пугачевой Галкин* сделал заявление
NBC News: В США и Европе уверены, что Украине не избежать мирных переговоров с Россией
США тайно передали ВСУ технику для прорыва обороны ВС РФ — Forbes
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Украине до распада осталось около года
Врач Жемчугов раскрыл опасность приёма витамина D
"Приставали к девушкам": что известно о братьях из семьи мигрантов, которую выдворят из России
"Приставали к девушкам": что известно о братьях из семьи мигрантов, которую выдворят из России
Последние материалы
PNAS: Нейропептид Y заставляет мозг человека поддаваться зависимостям
ВСУ пытались атаковать Крым ракетами Storm Shadow, SCALP и С-200: все 10 ракет уничтожены в воздухе
В Запорожье хотели наградить в клубе лучших артиллеристов ВСУ: ВС РФ наградили всех ракетой 
HotCars составил рейтинг самых надежных автомобилей Mazda
Диетолог Зубарева назвала продукт, который снижает уровень холестерина и сахара в крови
Олимпийская чемпионка Ишмуратова заявила, что в мире спорт используют как политическое оружие
Пленный ВСУ рассказал, что солдаты под Запорожьем при опасности сразу сдаются в плен
Эксперты перечислили 7 нарушений, за которые ГИБДД сразу лишает прав
Врачи назвали три неочевидных признака повышенного холестерина
Власти возобновят работу заводов Volkswagen, Peugeot и Volvo в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников