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Учёные раскрыли секреты генетической эволюции кошек

2:08
Наука

Группа американских исследователей из Техасской школы ветеринарной медицины и биомедицинских наук Университета штата Техас раскрыла новые аспекты в истории эволюции кошек и их классификации по видам. Эти результаты были опубликованы в научном журнале Nature Genetics.

Учёные раскрыли секреты генетической эволюции кошек
Фото: openverse.org by strogoscope is licensed under CC BY 2.0

Анализируя геномы нескольких видов кошек, генетики обнаружили, что представители семейства кошачьих обладают меньшей генетической разнообразностью по сравнению с приматами и другими млекопитающими.

Ключевым фактором, влияющим на различия между кошками и обезьянами, оказалась частота сегментных дупликаций — участков ДНК, повторяющихся в геноме.

Ученые выявили специфический повторяющийся элемент, названный DXZ4, который существенно влияет на разделение по меньшей мере двух видов кошек: домашних и диких камышовых.

DXZ4 представляет собой так называемый сателлитный повтор, не кодирующий физические характеристики, такие как окрас шерсти, но способствующий поддержанию трехмерной структуры X-хромосомы. Ген DXZ4 также оказался самым быстроразвивающимся компонентом стабильного генома кошек, развиваясь на 99,5% быстрее, чем другие гены.

Исходя из новых данных о геноме, исследователи выявили явные связи между количеством генов, ответственных за обоняние, и окружающей средой, в которой обитают разные виды кошачьих. Например, у видов, предпочитающих одиночный образ жизни, обоняние более развито, чем у львов, обитающих в прайдах.

Еще одним интересным примером является способность диких кошек-рыболовов, обитающих в Юго-Восточной Азии, ощущать запахи через воду, что является редким для сухопутных животных.

Согласно словам ученых, результаты их исследования будут полезными для более глубокого понимания особенностей разных видов кошек и помогут в изучении болезней, связанных с этими животными.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
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