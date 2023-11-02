9to5Google: Apple охарактеризовала Android как средство массового слежения

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

На одном из слайдов презентации Apple, предназначенной для внутреннего использования, IT-гигант из Купертино охарактеризовал Android как "средство массового слежения", сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на 9to5Google.

Фото: openverse.org by Uncalno is licensed under CC BY 2.0.

Презентация Apple была опубликована вместе с другими материалами, связанными с антимонопольным расследованием против Google. Этот документ был разработан еще в 2013 году и был предназначен для внутреннего использования. В ходе презентации Apple были выделены основные недостатки Android с точки зрения обеспечения конфиденциальности пользователей. Кроме Google, в материалах Apple также упомянуты компании Facebook*, Amazon и Microsoft.

По мнению 9to5Google, с момента создания данной презентации Apple, корпорация Google предприняла ряд шагов по улучшению защиты конфиденциальных данных пользователей Android. Однако, по мнению журналистов, Android все еще значительно уступает iOS в этом аспекте. Главное обвинение, выдвигаемое 9to5Google в адрес Google, заключается в том, что в iOS пользователи могут отключить передачу своих данных рекламным партнерам Apple, в то время как подобной опции для Android пока нет.

В заключении 9to5Google подчеркивает, что все мобильные устройства, будь то iOS или Android, каким-либо образом отслеживают действия своих пользователей.

* — Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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