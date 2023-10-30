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В России модернизировали процесс переработки ядерного топлива

2:47
Наука

Ученые УрФУ совершили важное открытие, способное значительно усовершенствовать и удешевить процесс пирохимической переработки ядерного топлива.

В рамках исследования было установлено, что внесение галлия и индия в процесс позволяет поддерживать эффективность переработки, снижая при этом стоимость. Суть технологии заключается в использовании расплавленных солей и жидкого галлия для разделения компонентов отработавшего ядерного топлива, сообщает argumenti.ru.

По словам ведущего инженера кафедры редких металлов и наноматериалов УрФУ, Александра Дедюхина, одним из перспективных методов переработки отработавшего ядерного топлива является система "солевой расплав — жидкометаллический сплав". Этот метод обладает несколькими преимуществами, включая возможность обработки высокоактивного маловыдержанного ядерного топлива с высокой степенью израсходования, что недостижимо с использованием других методов, таких как водные технологии. Кроме того, этот способ более экологически безопасен, так как он сокращает количество радиоактивных отходов после процесса переработки.

В ходе исследования было установлено, что при добавлении индия эффективность переработки остается на высоком уровне, при этом снижается стоимость процесса. Ученые провели эксперименты, создав три сплава на основе галлия и индия с разной концентрацией индия. Используя метод осаждения, они измерили растворимость ядерного топлива в этих сплавах и получили высокие показатели разделения урана и компонентов ядерного топлива.

Применение металлических сплавов в процессе переработки ядерного топлива представляет собой активно исследуемую область. Однако уже известно, что это сокращает время выдержки радиоактивных отходов и делает процесс более безопасным для окружающей среды.

Перед переработкой топлива оно подвергается выдержке, чтобы уменьшить активность материала. В случае использования недостаточно выдержанного топлива с помощью водных технологий, процесс становится неэффективным из-за разложения воды. Использование расплавленных солей с жидкометаллическими сплавами сокращает время выдержки ядерного топлива и уменьшает объем радиоактивных отходов.

Это открытие способствует модернизации существующих методов переработки отработавшего ядерного топлива и повышению их эффективности. Однако следует отметить, что эффективность разделения урана и компонентов ядерного топлива немного снижается при увеличении содержания индия в сплаве.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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