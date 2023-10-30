Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Моргенштерн* раскрыл детали знакомства с Павлом Дуровым
Советник главы ДНР Гагин позвал задержанных в аэропорту Махачкалы в зону СВО
ВСУ тонут в алкоголе и наркотиках, признал украинский политик
Немоляева: "Галкин* вёл такие добрые передачи, а теперь говорит ужасные вещи про СВО"
ФАС: три оператора связи сообщили об отмене платы за раздачу интернет-трафика
Министр обороны Италии спрогнозировал затяжную войну между Израилем и ХАМАС
Меликов предложил задержанным во время беспорядков в Махачкале поехать в зону СВО
"Царьград": самолёт из Израиля был только поводом
ФСБ РФ: задержан россиянин, который передавал ВСУ сведения о защитных сооружениях Крыма

Daily Mail: 38 вопросов помогут определить продолжительность жизни человека

1:07
Наука

Доктор Пол Сэвидж, руководитель американской клиники разработал тест, состоящий из 38 вопросов. С помощью него можно определить продолжительность жизни человека.

Daily Mail: 38 вопросов помогут определить продолжительность жизни человека
Фото: Префектура Можайского района г. Москва

Для того чтобы использовать этот тест, пользователю необходимо указать свой возраст, вес и рост. Затем нужно ответить на вопросы, касающиеся уровня ежедневной активности, количества тренировок, наличия вредных привычек, социальной активности и семейного медицинского анамнеза. Также требуется ответить на вопросы о пищевых привычках (употребление овощей и фруктов, практика поста или голодания, количество оливкового масла в рационе). Кроме того, нужно сообщить о качестве и продолжительности сна, об уровне стресса и усталости, пишет Daily Mail.

В конце теста даётся приблизительная оценка потенциальной продолжительности жизни в годах. Если результат оказывается ниже среднего значения, это может свидетельствовать о возможном ухудшении здоровья и станет хорошим поводом обратить на него больше внимания.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Вот какова максимальная продолжительность жизни человека | DeeaFilm
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Названа пища, защищающая от болезни Альцгеймера и сердечных заболеваний

Столетие исследований свидетельствует о том, что употребление продуктов, обогащенных полифенолами, может предотвращать сердечные заболевания и болезнь Альцгеймера

Названа пища, защищающая от болезни Альцгеймера и сердечных заболеваний
Певица Вика Цыганова заявила о двойной жизни Олега Газманова после выступления в Дубае
Певица Вика Цыганова обвинила Олега Газманова в лицемерии
В Волновахе расстреляна семья из девяти человек, включая двух детей
Важные факторы риска и профилактика инсульта: советы кардиолога
Словакия прекратила помощь Украине: чего ожидать? Андрей Николаев Когда-то Шпицберген был русским Сергей Лебедев Европарламент и СБ ООН разбираются с Сербией из-за Косова Михаил Плисюк
В Москве школьник обещал расстрелять одноклассников из-за травли с их стороны
С протянутой рукой: Галкин* стал новым солистом группы "Ласковый Май"
PLOS One: установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе
PLOS One: установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе
Последние материалы
Министр обороны Италии спрогнозировал затяжную войну между Израилем и ХАМАС
Daily Mail: 38 вопросов помогут определить продолжительность жизни человека
Меликов предложил задержанным во время беспорядков в Махачкале поехать в зону СВО
"Царьград": самолёт из Израиля был только поводом
ФСБ РФ: задержан россиянин, который передавал ВСУ сведения о защитных сооружениях Крыма
Экс-премьер Украины предсказал визит Зеленского в Москву
В Санкт-Петербурге нашли тело мужчины, привязанное к ограде
Политолог Миршаймер: позиция Путина по конфликту в Израиле возвысила его над США
Вершина вулкана Льюльяйльяко оказалась домом для листоухих мышей
Вертолёт совершил жёсткую посадку в Якутии, есть пострадавшие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников