Daily Mail: 38 вопросов помогут определить продолжительность жизни человека

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Доктор Пол Сэвидж, руководитель американской клиники разработал тест, состоящий из 38 вопросов. С помощью него можно определить продолжительность жизни человека.

Фото: Префектура Можайского района г. Москва

Для того чтобы использовать этот тест, пользователю необходимо указать свой возраст, вес и рост. Затем нужно ответить на вопросы, касающиеся уровня ежедневной активности, количества тренировок, наличия вредных привычек, социальной активности и семейного медицинского анамнеза. Также требуется ответить на вопросы о пищевых привычках (употребление овощей и фруктов, практика поста или голодания, количество оливкового масла в рационе). Кроме того, нужно сообщить о качестве и продолжительности сна, об уровне стресса и усталости, пишет Daily Mail.

В конце теста даётся приблизительная оценка потенциальной продолжительности жизни в годах. Если результат оказывается ниже среднего значения, это может свидетельствовать о возможном ухудшении здоровья и станет хорошим поводом обратить на него больше внимания.

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Вот какова максимальная продолжительность жизни человека | DeeaFilm