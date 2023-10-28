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Врач назвал недостаток воды ошибкой в питании, которая уносит жизни и делает кровь густой

1:29
Здоровье

Кардиолог Тамаз Гаглошвили напомнил, что густая кровь может быть связана с опасными состояниями, такими как тромбоз, инфаркт или инсульт. Однако, по мнению специалиста, самое важное в этом случае — не обезвоживать организм. Он подчеркнул, что правильное и сбалансированное питание играет ключевую роль в здоровье. И когда у человека нет медицинских показаний к применению антикоагулянтов, нет необходимости разжижать кровь. Важно просто употреблять достаточное количество воды.

Врач назвал недостаток воды ошибкой в питании, которая уносит жизни и делает кровь густой
Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Профессор токсиколог Михаил Кутушов объяснил, что повышенную густоту крови можно выявить с помощью общего анализа. Если есть такая проблема, то первым шагом следует убрать из рациона питания продукты, содержащие сахар, так как он повышает уровень глюкозы в крови. Это приводит к увеличению выработки липидных соединений, что увеличивает вязкость крови и риск тромбоза, пояснил специалист в своём Telegram-канале.

Кутушов также рекомендовал быть осторожным с потреблением гречки, бананов и блюд из картофеля, подчеркнув важность пищи, содержащей таурин, например, морепродуктов. Важно также обратить внимание на достаточное потребление белка, так как у людей с повышенной вязкостью крови часто наблюдается его нехватка. Белок, как напомнили специалисты, должен быть присутствовать в каждом приёме пищи.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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