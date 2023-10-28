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Ученые нашли новые резервы головного мозга

1:35
Наука

Открытие американских ученых в отношении роли белого вещества мозга вызывает революцию в понимании мозга и его функций. Долгое время считалось, что серое вещество мозга играет главную роль в мыслительных процессах, в то время как белое вещество рассматривалось как связующий компонент, но весьма незначительный в контексте размышлений. Однако, новые исследования при помощи современных методов и технологий, пересматривают эту точку зрения.

Ученые нашли новые резервы головного мозга
Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

На протяжении многих лет наука уделяла внимание исключительно серому веществу мозга, так как именно в нем фиксировались сильные сигналы во время активности мозга, в то время как белое вещество оставалось практически незамеченным. Новые исследования ученых из Университета Вандербильта изменили это положение, с помощью чувствительных методов и магнитно-резонансной томографии они получили сильные сигналы от белого вещества в мозге испытуемых.

Точное значение этих сигналов и их роль в процессах мышления требуют дополнительных исследований. Белое вещество мозга оказывается активным участником формирования мыслей, что может изменить понимание о работе мозга и разума. Ученые собираются продолжать исследования, включая анализ изменений сигналов белого вещества при различных заболеваниях мозга, таких как шизофрения и болезнь Альцгеймера. Эти исследования могут помочь более глубоко понять функции белого вещества мозга и его роль в различных патологиях.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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